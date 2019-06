Willian aproveita pausa para ganhar ritmo no Palmeiras e poder estrear em 2019

O atacante Willian espera utilizar a intertemporada para entrar em forma, ganhar ritmo e poder finalmente estrear pelo Palmeiras em 2019. O jogador precisou passar por cirurgia no joelho direito no final do ano passado e espera entrar em campo no segundo semestre.

Depois de realizar trabalho físico na segunda-feira, o jogador participou de atividade com bola com o restante do elenco nesta terça-feira - desde o fim de abril ele vem realizando atividades leve com a bola. O elenco trabalhará em dois períodos até sexta-feira e será liberado no sábado, após o jogo-treino contra o Oeste-SP, que terá início às 10h, no centro de treinamento do clube.

Depois disso, o Palmeiras fará, em 3 de julho, amistoso diante do Guarani, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, às 19h30. O primeiro compromisso oficial será no dia 10, contra o Internacional, no Allianz Parque, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Nesta quarta-feira, o meia Lucas Lima concederá entrevista coletiva. O jovem colombiano Iván Angulo, de 20 anos, que foi integrado ao time profissional, comentou à TV Palmeiras as primeiras impressões que teve após a mudança de status.

"Estou muito contente. Trabalhei muito para isso. É um sonho que virou realidade. É apenas o primeiro dos meus sonhos que consigo realizar quero continuar trabalhando para alcançar todos os meus objetivos. Sei que tenho de manter os pés no chão, porque estou apenas no começo, não ganhei nada ainda. Vou trabalhar para seguir melhorando a cada dia", afirmou.