Willian Arão admite 'frio na barriga' por clássico no Botafogo

Com uma equipe completamente reformulada em relação ao ano passado, o Botafogo terá diversos estreantes em clássicos com a camisa alvinegra diante do Flamengo, domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. Um deles será o volante Willian Arão, que não escondeu o "frio na barriga" por enfrentar o maior rival botafoguense pela primeira vez.

"O primeiro clássico sempre dá um friozinho na barriga, mas é gostoso. O jogador que não sente isso tem que parar de jogar bola. Estamos nos preparando da melhor forma possível e a importância do jogo é grande. Todo mundo quer ganhar o clássico, um jogo de muita torcida. São três pontos e temos que continuar fazendo o nosso melhor para somar os pontos", declarou.

Mas o momento não poderia ser melhor para o Botafogo. A equipe vive um bom início de temporada e lidera o Carioca com 16 pontos em seis partidas, dois à frente justamente do Flamengo. Para Willian Arão, o responsável por esta arrancada inicial e pelo rápido entrosamento do time tem nome: René Simões.

"Esse é o jeito do professor René trabalhar. Ele vem implantando isso no nosso grupo e nós abraçamos a ideia. A gente tem que pensar jogo após jogo e foi assim que conseguimos cinco vitórias e um empate. O próximo adversário é o Flamengo, e temos que analisar os pontos fortes e fracos para não sermos surpreendidos e fazer uma grande partida no domingo", comentou.