Willian Arão celebra momento 'artilheiro' e elogia time do Botafogo

Até fevereiro do ano passado, o volante Willian Arão não havia marcado gols como profissional. Em 2015, no entanto, o jogador vive fase de "artilheiro". Já são três gols na temporada pelo Botafogo, inclusive um na goleada por 4 a 1 sobre o CRB, no sábado, pela Série B. O momento anima o jovem de 23 anos, que agora quer se manter neste nível.

"Estou feliz e vivo um momento importante na minha vida. O professor até brincou que esse ano estou batendo recorde, já são três gols. Consegui evoluir na parte técnica e em alguns jogos eu tenho uma porcentagem de passe superior a 90%. Esse é um bom momento na minha vida e eu espero dar continuidade", declarou.

Em meio a um bom início, com seis pontos nas duas primeiras partidas, o Botafogo confirma a impressão que deixou no início do ano, quando surpreendeu e chegou à final do Campeonato Carioca, mesmo com um elenco remodelado e repleto de jogadores desconhecidos.

"Quando nós chegamos aqui, muita gente falou que só estavam contratando jogadores de Série B, desconhecidos. Fomos para os clássicos no Carioca com personalidade e chegamos na decisão com méritos. O time se portou bem e conseguimos recuperar a moral do torcedor mesmo com a derrota. Vamos começar a fazer grandes jogos de novo e isso é importante para o grupo", disse.

O momento, de fato, é bom e já anima alguns torcedores, que sonham com o título da Copa do Brasil e a vaga na Copa Libertadores. Sobre isto, no entanto, Willian Arão ponderou. "A gente não pensa, como não pensamos desde o começo do ano. Nosso mantra é pensar jogo a jogo e desde a pré-temporada nós trabalhamos assim. Claro que levar o time novamente à Libertadores é um sonho para nós, mas não é o nosso principal pensamento agora."