Willian Arão é suspenso e desfalca o Flamengo no 1º duelo com Defensa y Justicia na Libertadores

Rio - A Conmebol suspendeu Willian Arão por duas partidas devido à expulsão contra a LDU. Desta forma, o zagueiro vai desfalcar o Flamengo no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores diante do Defensa y Justicia, marcada 14 de julho, na Argentina.

Arão já cumpriu um jogo, contra o Vélez Sarsfield, na sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores. Além de suspenso, o jogador foi multado em 3 mil dólares (cerca de R$ 15 mil). Não cabe recurso para a decisão.

Arão recebeu o cartão vermelho aos 15 minutos do primeiro tempo contra a LDU, partida que terminou empatada por 2 a 2. Em uma bola dividida, o zagueiro acertou um pontapé no rosto do adversário. Ele nem tinha recebido cartão amarelo.

O duelo de volta entre Flamengo e Defensa y Justicia está previsto para 21 de julho, no Maracanã. O time carioca se classificou em primeiro no Grupo G, com três vitórias e três empates. Já os argentinos ficaram em segundo na chave A, com nove pontos, atrás do Palmeiras, após duas vitórias, três empates e uma derrota.