Willian Arão homenageará vítima fatal de incêndio em camisa no Fla-Flu

O volante Willian Arão revelou nesta terça-feira que vai usar o nome de uma das vítimas fatais do incêndio no Ninho do Urubu em seu uniforme no clássico entre Flamengo e Fluminense, quinta, no Maracanã, pelas semifinais da Taça Guanabara. Ele vai homenagear Jorge Eduardo, atendendo a um pedido da mãe do jovem, que admirava o meio-campista.

"Nação, hoje fiquei sabendo do pedido que a mãe do Jorge Eduardo fez ao nosso presidente Rodolfo Landim, para que eu jogasse a semifinal com o nome dele em minha camisa. Fiquei muito emocionado e muito honrado por ser um ídolo para ele. E vai ser com imenso prazer que vou prestar essa homenagem. No Fla-Flu, estarei em campo representando a realização do seu sonho", escreveu Arão em seu perfil no Twitter.

Ele apontou que a tragédia nunca será esquecida e celebrou a honra de ser visto como uma referência pelo jovem jogador. "Levarei o nome dele nas costas nesse jogo, mas no coração para o resto da vida, assim como o dos outros vitimados que tinham o mesmo sonho", acrescentou o meio-campista.

O Flamengo ainda não revelou quais serão as homenagens oficiais aos jovens que serão feitos na partida de quinta-feira, mas a tendência é de que as outras nove vítimas fatais também sejam lembradas nas camisas dos jogadores titulares do time no duelo com o Fluminense.

A torcida do Flamengo também prepara algumas ações, como o uso de balões brancos nas arquibancadas do Maracanã e a exposição de faixa com a inscrição "Garotos do Ninho".