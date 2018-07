Willian celebra primeiro jogo como titular do Fluminense A presença do volante Willian como titular foi uma das surpresas da escalação do Fluminense no empate por 0 a 0 com o Corinthians, na última quarta-feira, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Satisfeito, o jogador de 20 anos celebrou a oportunidade e espera receber novas chances do técnico Vanderlei Luxemburgo.