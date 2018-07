Willian chama 'responsabilidade' e recebe a camisa 9 no Cruzeiro O atacante Willian terminou a última temporada em alta e foi o artilheiro do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, com 11 gols. O jogador passou por um período apagado sob o comando de Vanderlei Luxemburgo no primeiro semestre, mas reencontrou o bom futebol com Mano Menezes no segundo turno do Brasileirão. Agora espera manter o bom momento com o novo técnico, Deivid.