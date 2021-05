Willian cita Scarpa e garotos da base ao destacar 'força do grupo' do Palmeiras

Autor do segundo gol do Palmeiras na vitória por 3 a 0 sobre a Ponte Preta neste domingo, o atacante Willian destacou a "força do grupo" como fator decisivo para que o time garantisse a classificação às quartas de final do Paulistão Sicredi 2021. Como exemplo, ele citou a atuação de Gustavo Scarpa, autor de um gol e duas assistências, e valorizou garotos do elenco, como o estreante Michel, de 17 anos, e Vanderlan, de 18.

"O Scarpa teve uma tarde muito feliz, é isto que mostra a força do grupo. Ficamos felizes pelo desempenho dele e de todos. Parabenizar o Michel, o Vanderlan, que jogaram com apoio do grupo, mostraram personalidade e corresponderam muito bem. Ficamos felizes por eles", comentou o jogador palmeirense.

Desde o início do Paulistão, o técnico Abel Ferreira tem apostado na estratégia de escalar times alternativos, repletos de jogadores da base, já que o calendário do clube está muito apertado e a prioridade é a Libertadores.

A alternativa gerou dificuldades ao longo do Estadual, mas a classificação veio na última rodada, com a garantia da segunda colocação do Grupo C, com 21 pontos. Para isso, além da vitória em Campinas, o time contou com uma vitória por 2 a 1 do rival Corinthians sobre o Novorizontino, até então vice-líder da chave, com 19 pontos. Willian reconhece que o caminho foi duro, mas reforça que Abel tomou a decisão certa.

"Ficamos felizes pela forma que ganhamos e coroamos com a classificação. Tivemos dificuldades, ficamos a uma certa distância, mas conseguimos com grande trabalho, a inteligência do Abel, o esforço do grupo, jogando a cada dois dias conseguimos a classificação e estão todos muito felizes", avaliou o atacante.

Classificado, o Palmeiras terá o Red Bull Bragantino, líder do grupo, com 23 pontos, como adversário nas quartas de final. O foco do momento, no entanto, é a partida contra o Independiente Del Valle, marcada para as 21h30 desta terça-feira, no Equador, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.