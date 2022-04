Willian comemora atuação do Corinthians diante do Botafogo: 'Poderíamos ter feito mais gols'

O meia Willian precisou apenas de 45 minutos para se consagrar como o melhor jogador em campo na vitória de 3 a 1 do Corinthians sobre o Botafogo, neste domingo, no Engenhão, na estreia das duas equipes no Brasileirão. Além de comandar o time paulista, o camisa dez foi decisivo ao dar duas assistências para gols dos companheiros.

"Vencer bem é sempre importante. Fizemos um bom primeiro tempo, acho até que excelente, e poderíamos ter feito mais gols. O Botafogo cresceu no segundo tempo, mas também tivemos mais chances de ampliar o placar. O time está de parabéns", afirmou o jogador, substituído por Adson no intervalo - o titular foi poupado para o jogo da Copa Libertadores, no meio de semana.

Leia Também Corinthians faz grande 1º tempo, vence o Botafogo no Brasileirão e alivia pressão

A declaração do atleta vem num momento importante para a equipe, que sofreu pressão da torcida pelos recentes maus resultados. O goleiro Cássio e o próprio Willian chegaram a ser ameaçados por torcedores por meio de redes sociais. Questionado sobre o episódio, o atleta saiu pela tangente. "Isso nos chateia, mas vamos seguir em busca das vitórias."

Depois de estrear com derrota de 2 a 0 para o boliviano Always Ready, o Corinthians busca a reabilitação no Grupo E da Libertadores, na quarta-feira, na Neo Química Arena, contra o Deportivo Cali, da Colômbia.