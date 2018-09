Willian comemora vitória do Palmeiras e vê campeonato embolado

O atacante Willian, do Palmeiras, afirmou que a vitória do time por 1 a 0 sobre o Sport, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, contribuiu para deixar a competição mais disputada nas primeiras posições. O jogador anotou o gol de decisivo na Ilha do Retiro, e disse que o resultado pode ser o diferencial em uma competição que tem sido marcada pelo equilíbrio.

"É uma alegria muito grande vencer. No momento em que a gente vive, um campeonato tão disputado. Com a vitória do Grêmio, tudo embolou", disse ao canal Premiere. Com a vitória, o Palmeiras passou o Inter e assumiu a vice-liderança um ponto atrás do São Paulo. Como Flamengo e Grêmio venceram, também diminuíram a distância para o primeiro colocado.

Do São Paulo, líder, ao Grêmio, quinto colocado, são somente quatro pontos de diferença. Willian afirmou que o Palmeiras entrou em campo no Recife ciente da situação da tabela e focado para não se prejudicar e ficar para trás dos concorrentes. "A gente tinha certeza de que se fizéssemos jogo de entrega, com inteligência, poderíamos sair com a vitória. O tempo todo eu fiquei aquecendo e mentalizando para entrar ligado, se entrasse", afirmou.

Willian entrou em campo no segundo tempo e logo na primeira jogada, fez o gol, ao aproveitar um rebote do goleiro Magrão. " Agente tem que dividir esses méritos. Eu estava ali de fora vendo um jogo truncado, muito competitivo, campo pesado. Divido com todos os meus companheiros, com o Felipão", disse. O próximo compromisso do Palmeiras é na quarta-feira, contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, pela Copa do Brasil.