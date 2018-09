Willian confia em retrospecto no Mineirão para marcar contra ex-clube

O Palmeiras tem um trunfo no ataque para tentar nesta quarta-feira eliminar o Cruzeiro e avançar à semifinal da Copa do Brasil. Na necessidade de ganhar fora de casa e reverter a derrota sofrida por 1 a 0, no Allianz Parque, o clube alviverde confia em Willian, jogador que passou pelo adversário e costumou se dar bem quando atuou no Mineirão.

O palco da semifinal da Copa da Brasil é um local marcante para Willian. Depois da reinauguração do estádio, em 2013, o jogador é o segundo maior artilheiro, com 28 gols, um a menos do que Arrascaeta, uruguaio que agora defende o Cruzeiro. "Já vivi momentos especiais no Mineirão e farei de tudo para ajudar o nosso clube a passar para a decisão da Copa do Brasil", afirmou Willian.

O vice-artilheiro do Palmeiras em 2018 com 16 gols jogou no Cruzeiro de 2013 a 2016. Ganhou dois títulos brasileiros e um Campeonato Mineiro. Assim como ele, outros colegas de equipe alviverde como Edu Dracena, Felipe Melo, Dudu, Mayke e Diogo Barbosa já atuaram pelo time mineiro em temporadas passadas.

"Não tenho dúvida de que será um grande jogo. O Cruzeiro é uma das melhores equipes do Brasil e conta com um elenco bem qualificado, mas nós também temos um grupo muito forte e estamos confiantes em fazer um grande jogo", afirmou o atacante, que no último domingo marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Sport, no Recife, pelo Campeonato Brasileiro.