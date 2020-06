Willian dá assistência, Chelsea supera o Leicester e avança na Copa da Inglaterra

O Chelsea teve dificuldades, mas conseguiu superar o Leicester por 1 a 0, fora de casa, neste domingo, e se classificou para as semifinais da Copa da Inglaterra. O torneio é a principal chance de a equipe de Londres levantar uma taça nesta temporada. Willian deu a assistência para Ross Barkley marcar o único gol do jogo.

O Chelsea é o terceiro time a alcançar as semifinais. Também estão classificados o Manchester United, que derrotou o Norwich na prorrogação, e o Arsenal, que superou o Sheffield United. A outra vaga ficará com Manchester City ou Newcastle, que se enfrentam neste domingo.

A partida careceu de intensidade e teve poucas oportunidades de gols para os dois lados. As duas equipes pareciam cansadas fisicamente em razão da maratona recente de jogos e protagonizaram um duelo morno, especialmente no primeiro tempo.

Na etapa final, o time treinado por Frank Lampard continuou sem brilho, mas soube se impor e foi superior. O gol da vitória saiu dos pés de Barkley, que entrara em campo no intervalo. Aos 18 minutos, Willian cruzou da direita para a área e o meia desviou para o canto direito.

Nos acréscimos, ele ainda teve a oportunidade de servir para Pedro aumentar a vantagem, mas foi fominha e parou no goleiro Schmeichel. Não fez falta, e o Chelsea avançou de fase na Copa de Inglaterra, torneio do qual é o terceiro maior vencedor, com oito títulos - o último deles na temporada retrasada.

CAMPEONATO INGLÊS

No único duelo disputado pelo Campeonato Inglês neste domingo, o Southampton derrotou o Watford fora de casa por 3 a 1, e pulou para a 13ª colocação, agora com 40 pontos. Com 28 pontos, na 16ª colocação, o Watford permanece muito ameaçado de rebaixamento. Soma apenas um pontos a mais que Bournemouth e Aston Villa, 18º e penúltimo colocados, respectivamente.

O destaque da partida foi o atacante inglês Danny Ings, que balançou as redes duas vezes. Primeiro, abriu o placar em bonito arremate rasteiro da entrada da área. Depois, ampliou no segundo tempo aproveitando um erro do goleiro Ben Foster. O zagueiro polonês Bednarek marcou contra o único tento dos visitantes, mas o meia Ward-Prowse apareceu para anotar um lindo gol de final no final e sacramentar o triunfo.