Willian dá dicas para Cruzeiro vencer em Florianópolis

Vindo de três tropeços nas últimas quatro rodadas, o Cruzeiro sabe que precisa reagir logo no Campeonato Brasileiro para que o título não seja colocado em risco. Para vencer o Figueirense, neste sábado, no Estádio Orlando Scarpelli, a equipe conta com a consultoria do meia Willian, que jogou na equipe catarinense em 2010 e, lá, chamou atenção para o seu futebol.

"A torcida da equipe catarinense cobra bastante, até pelo fato de não estarem bem colocados. O estádio oferece um ótimo gramado e isso será fundamental para nossa equipe que toca muito a bola, vai facilitar o desempenho e tomara que possamos fazer um bom jogo para buscar o resultado positivo", disse o jogador.

Apesar de o Figueirense ter perdido quatro dos últimos cinco jogos, Willian pede atenção para o Cruzeiro diante de um time que luta contra o rebaixamento. "O Figueirense em sua casa vem fazendo bons jogos, cabe a nós fazer o nosso jogo, tentar a vitória, que será muito importante nessa reta final do Campeonato Brasileiro."