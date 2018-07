Willian dedica gols e vitória em clássico para torcida do Palmeiras

A vitória do Palmeiras por 4 a 2 sobre o São Paulo, neste domingo, teve Willian como destaque, autor de dois gols e de uma assistência para o gol de Hyoran. Ao final da partida, o atacante comemorou a boa atuação e fez questão de elogiar a postura da torcida, que compareceu em bom número ao Allianz Parque.

“Começamos bem, mas levamos o gol. Tivemos calma para buscar o resultado e fico feliz por ter feito dois gols e dar passe para outro. O mais importante foi o apoio do nosso torcedor. Mesmo perdendo em casa (derrota por 2 a 0 para a Chapecoense), eles vieram no clássico, entenderam que não ia adiantar vir para o estádio e ficar vaiando. A gente sabe que o torcedor tem o direito de criticar, mas eles nos apoiaram e mereceram essa vitória”, disse o atacante.

O zagueiro Edu Dracena acredita que a vitória serviu para tirar um pouco da pressão em cima do elenco e comparou o Palmeiras com outros times em que atuou. “De todos os clubes que eu joguei, o Palmeiras é o mais intenso. Aqui é 8 ou 80. Não tem o meio termo. Isso é bom para não deixar a gente baixar a guarda. Isso faz com que a gente possa trabalhar mais, dando alegria para o torcedor”, comentou o jogador, que já atuou por Corinthians, Cruzeiro, Santos, entre outros clubes.

Antes da partida, a pressão em cima do trabalho do técnico Cuca era muito grande. Existia a possibilidade dele ser demitido caso não conseguisse a vitória sobre o São Paulo. Com 36 pontos, o Palmeiras se mantém entre os quatro primeiros no Campeonato Brasileiro e terá duas semanas para trabalhar, já que só volta a campo no dia 9 de setembro, para enfrentar o Atlético-MG, no Mineirão.