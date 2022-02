Willian desfalca o Corinthians no clássico contra o Santos para aprimorar físico

O meia-atacante Willian será desfalque do Corinthians no clássico contra o Santos, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, pela 3ª rodada do Paulistão. Fora na vitória sobre o Santo André, por 1 a 0, no domingo, o camisa 10 continua fazendo trabalho de aprimoramento físico e muscular.

Willian deixou o primeiro jogo do Corinthians na temporada bastante cansado e reclamando de desgaste muscular. Para não "estourar", os fisiologistas do clube optaram por um trabalho de reforço para que o astro não sofra lesões ao longo da temporada.

"Willian segue fora para controlar a carga desse início de ano e focar em seu preparo físico para a temporada", anunciou o Corinthians ao revelar os relacionados para o clássico. No fim de 2021 o jogador perdeu diversos jogos por lesão muscular e está recebendo tratamento diferenciado para suportar a longa jornada que a equipe tem pela frente.

O camisa 10 havia treinado normalmente na segunda-feira, mas o Corinthians opta pela cautela. Este tipo de tratamento diferenciado já foi utilizado em outros jogadores em começo de temporada, como com o próprio Renato Augusto em sua primeira passagem no clube, dando muito certo.

O técnico Sylvinho já não tinha o goleiro Cássio, diagnosticado pela segunda vez com a covid-19 e agora perde uma de suas opções ofensivas. Por outro lado, o comandante terá os retornos de Renato Augusto - também poupado no ABC - e João Victor, recuperado de trauma no pé direito. A dupla está relacionada, apesar de não ter uma confirmação da escalação.

Oficializado nesta segunda-feira, o goleiro Ivan está relacionado e pode fazer sua estreia com a camisa corintiana. O centroavante Jô se recuperou da covid-19 e também é opção para Sylvinho acabar com as críticas de baixa produção ofensiva do time.