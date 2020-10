Willian destaca entrega em vitória e Prass se emociona em jogo do Palmeiras

O Palmeiras derrotou o Ceará por 2 a 1 neste sábado, no Allianz Parque, em um jogo em que um adversário especial acabou como destaque da partida. O goleiro Fernando Prass fez diversas grandes defesas em seu reencontro com o ex-clube, onde atuou por sete anos e saiu como ídolo. Ao final da partida, ele claramente se mostrou emocionado.

A idolatria do torcedor pelo goleiro é tão grande que há uma faixa em todos os jogos no Allianz com o rosto de Prass. Neste sábado, ela estava lá novamente. "Estou no final da minha carreira. De repente foi meu último jogo no Allianz Parque. Estádio que me traz uma lembrança sensacional. Quando eu tiver 80 anos, meus filhos vão mostrar para os meus netos tudo o que eu fiz aqui dentro. Eu tenho muitos amigos aqui dentro, foram 7 anos no Palmeiras e cinco aqui no Allianz Parque. A gente fica triste pelo resultado. Um empate ficaria de bom tamanho, mas foi bom rever todo mundo, disse o goleiro, em entrevista ao canal Premiere.

Já o atacante Willian era só alegria. Artilheiro do Palmeiras na temporada, com 13 gols, ele celebrou a primeira vitória da equipe alviverde no Allianz Parque, em jogos pelo Brasileirão. "Conversamos bastante sobre isso, não era por falta de vontade, quem assiste aos jogos vê a nossa entrega. Mas dava pra melhorar em algumas coisas, pela nossa qualidade. Hoje pegamos um time que criou dificuldade, fecha o espaço. Na quarta conseguimos estar mais próximos, criar chances e fizemos cinco gols. Hoje (sábado) poderia ter feito mais um ou dois também", analisou o jogador.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira, para enfrentar o Botafogo, no Rio. No próximo final de semana, o compromisso será contra o São Paulo, no Allianz.