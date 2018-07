Willian destaca 'sonho' concretizado e elogia desempenho do Chelsea após título

A alegria pela conquista do Campeonato Inglês ainda reverbera em Willian. Um dia depois da vitória por 1 a 0 sobre o West Bromwich, que rendeu o título ao Chelsea, o meia-atacante brasileiro enalteceu neste sábado o desempenho do time e revelou que concretizou um sonho em sua carreira.

"É um sonho realmente que eu estou concretizando aqui no Chelsea. Sempre falo isso desde que cheguei, que vim para cá para conquistar títulos e isso está acontecendo", comemorou o brasileiro, feliz com o desempenho no Chelsea.

Esse, aliás, foi o segundo título de William na competição, após ter vencido também em 2014/2015. "Vou completar minha quarta temporada agora em julho e este é o segundo título da Premier League (Campeonato Inglês)", comemorou. "Eu sei da dificuldade que é conquistar esse título, não é fácil e considero como o campeonato mais difícil do mundo. Estou com sentimento de dever cumprido e objetivo alcançado mais uma vez".

Mas o segundo título do Campeonato Inglês só foi possível, segundo a avaliação do brasileiro, devido ao excelente trabalho coletivo do Chelsea. "O desempenho do time foi muito bom. Não há nem dúvidas quanto a isso, pois a equipe manteve uma regularidade acima da média, vencendo muitos jogos", explicou. "Fizemos excelente jogos e mesmo quando não jogávamos bem, conseguíamos vencer".

Em quatro anos pelo Chelsea, William somou 178 partidas, 30 gols marcados e 22 assistências. E ele contou que espera melhorar esses números ainda nesta temporada, especialmente na final da Copa da Inglaterra, contra o Arsenal.

"A gente sabe que a temporada ainda não acabou, pois faltam ainda dois jogos da Premier League e mais um jogo importantíssimo que é a final da FA Cup (Copa da Inglaterra), contra o Arsenal. É mais um título que vamos buscar para coroar essa temporada com chave de ouro", acrescentou o meia-atacante da seleção brasileira. "Vamos fazer de tudo para conquistar esse título também e, pela forma que estamos jogando, temos tudo para isso".

MANCHESTER CITY

Ainda neste sábado, o Manchester City informou que o defensor argentino Pablo Zabaleta deixará o clube após nove anos. Seu contrato vence no final desta temporada e ele já avisou que pretende sair. Contratado do Espanyol, em 2008, ele jogou 332 partidas pelo time.