Willian diz estar '100% recuperado' para reforçar o Palmeiras

O atacante Willian está animado para voltar a jogar pelo Palmeiras. Ele está "100% recuperado" de uma grave lesão sofrida no lance do gol que deu o título do Campeonato Brasileiro de 2018.

Willian participou do jogo-treino contra o Oeste, no último sábado. Nesta terça, o atacante comemorou o retorno às atividades com o restante do elenco.

“Muita alegria, quero enfatizar isso. A minha gratidão a Deus e a todos que participaram da minha volta e da minha recuperação. É como um menino feliz de volta, brinco que pareço uma criança correndo atrás do doce (risos). Estou muito feliz, foi um período de aprendizado. Foi um tempo curto que sofri, consegui assimilar isso muito rápido com o apoio de todos do clube”, declarou Willian.

“Eles (funcionários do Palmeiras) ficaram me aturando, foram dias de sorrisos e muita entrega. Eu estou colhendo as coisas que falei, tenho certeza de que daqui para a frente serão só alegrias. Esta lesão me deu aprendizados, mostrando que os problemas virão, mas o que importa é a forma como os encaramos. Consegui tirar isso de mim de uma forma muito rápida e vivi o outro lado. Estou muito feliz, 100% recuperado e fazendo novamente o que eu mais amo”, acrescentou.

O jogador ainda falou sobre a concorrência no elenco. Atualmente, Deyverson tem sido escalado como titular, com Borja sendo a opção imediata para a posição de centroavante. Willian também pode atuar como atacante aberto pelo lado do campo.

“Tem espaço para todo mundo, assim se faz um time vencedor. Neste período em que fiquei fora, eu pude compartilhar isso com os companheiros. Esse espírito de equipe que estamos tendo nos jogos, competindo em campo e não entrando em confusão, isso é o mais importante. As coisas estão fluindo. Fiquei muito feliz por ver esse crescimento e entrar em um momento legal na equipe. O mais importante é estar bem comigo mesmo e estar 100% recuperado”, disse.