Willian diz que elenco do Palmeiras é espetacular, mas descarta favoritismo

O atacante Willian parece animado com os reforços e a montagem do elenco do Palmeiras para a próxima temporada. O jogador destacou a qualidade do elenco alviverde e a chegada de Roger Machado como motivos para acreditar em um bom 2018.

+ Palmeiras e Atlético-MG acertam detalhes para trocar Marcos Rocha por Roger Guedes

"Nosso elenco é especular. Com esses reforços, vai fortalecer mais ainda e com a chegada de um grande treinador (Roger Machado) também. Temos tudo para fazer um ano vitorioso. Sabemos que vai ser muito difícil, mas temos muitas condições de alcançar títulos”, comentou o atacante, em entrevista à Fox Sports.

Em relação a disputa da Libertadores, o atacante gostou dos adversários. A equipe alviverde vai encarar o Boca Juniors, o Alianza Lima-PER e mais um time que virá da Pré-Libertadores. "São times competitivos e lugares gostosos de jogar. Tenho certeza que o elenco está feliz e sabe das dificuldades. Temos totais condições de fazer uma boa primeira fase”, comentou.

Apesar do discurso otimista, Willian se esquiva sobre a possibilidade de colocar o Palmeiras como favorito para algum título. “Favoritismo, a gente deixa para vocês, da imprensa. Sabemos que existem outros clubes de muita qualidade, mas tenho certeza que vamos construir uma equipe competitiva. Nossa ambição é sempre conquistar títulos, até porque o Palmeiras é muito grande", resumiu.

+ Libertadores divulga tabela e Grêmio será o 1º a estrear na fase de grupos

Até o momento, o Palmeiras já contratou o goleiro Weverton, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, o zagueiro Emerson Santos e o meia Lucas Lima. O lateral-direito Marcos Rocha está muito próximo de também ser confirmado pelo time alviverde.