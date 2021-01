Willian diz que goleada sobre rival dá confiança ao Palmeiras: 'Fomos superiores o jogo todo'

O atacante Willian não marcou diante do Corinthians. Mas foi decisivo com o passe dos dois primeiros gols na goleada por 4 a 0 do Palmeiras. Até Raphael Veiga abrir o marcador, o clássico pelo Campeonato Brasileiro era equilibrado. Ele abriu o caminho da vitória e vê o placar elástico como vital para o time aumentar sua confiança nessa reta final de temporada.

"Antes de tudo, se trata de um clássico. Não decide nada, mas é importantíssimo para a nossa sequência uma vitória, e da forma que foi", comemorou. "A equipe teve uma postura de só jogar futebol, com muita inteligência e intensidade. Aproveitamos as melhores oportunidades, fomos superiores o tempo todo, então é uma vitória que dá confiança para a sequência no Brasileiro", afirmou.

Com o triunfo, o Palmeiras volta a sonhar em conquistar o Brasileirão. Mesmo ainda um pouco para trás, tem seis pontos de desvantagem para o líder São Paulo, com um jogo a menos e o confronto direto.

Depois de decepcionar na temporada passada, o Palmeiras quer ganhar tudo para mostrar o valor do seu elenco, bastante questionado em 2019. Sonha com o Brasileirão e está na decisão de Libertadores e da Copa do Brasil.

Além de Willian, quem estava radiante no Allianz Parque era o meia Raphael Veiga, autor do primeiro e terceiro gols. "As coisas estão acontecendo, fico feliz. Eu costumo brincar com o pessoal que me conhece que eu quero entrar na área", afirmou. "A primeira função do meia é dar opasse, mas gosto muito de entrar na área. Pela quantidade de vezes que entro, ela sobra às vezes para eu fazer o gol", comemorou.

Veiga apareceu como surpresa no primeiro gol e acertou uma bomba no terceiro. O único senão do Palmeiras no clássico foi a pancada em Rony, que deixou o campo mancando. O Palmeiras volta a campo quinta-feira, em visita ao Flamengo, no Mané Garrincha, em Brasília.