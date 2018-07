Willian diz que seleção só vai esquecer a Copa com novos resultados

Foram cinco partidas após a eliminação da Copa do Mundo, mas os jogadores da seleção brasileira ainda tentam apagar da memória as cenas da vexatória derrota para a Alemanha por 7 a 1 nas semifinais do Mundial, quando o time de Felipão não viu a cor da bola no Mineirão e deu adeus ao torneio.

William, que jogou aquela partida e continua no grupo com Dunga, diz que os remanescentes do elenco de Felipão tentam seguir em frente, agora sob o comando do novo treinador. "O ambiente é o mesmo, a gente procura esquecer o que aconteceu na Copa do Mundo. Cada jogador colocou na cabeça que tem de esquecer aquela partida para a Alemanha e pensar no futuro, seguir em frente. A gente vem conseguindo resultados importantes. Esse é o caminho".

Nos amistosos disputados após o Mundial e reformulação na comissão técnica, o Brasil venceu Colômbia, Equador, Japão, Estados Unidos e a grande rival Argentina. O meia do Chelsea avalia que essa é a melhor forma de terminar o ano que ficará para sempre marcado na história do time nacional. "Conseguir resultados, continuar jogando bem nesses dois próximos jogos. Temos de fechar bem esse ano, esse recomeço da seleção com o Dunga. Que a gente possa continuar tendo sucesso".

A seleção brasileira enfrenta a Turquia nesta quarta-feira em Istambul, no que será o penúltimo compromisso da equipe no ano. No próximo dia 18, o time de Dunga encara a Áustria, em Viena.