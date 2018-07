Willian diz que torcida pode ser diferencial do Cruzeiro Cruzeiro e Botafogo fazem nesta quarta-feira duelo entre o primeiro colocado e o vice-líder do Campeonato Brasileiro, respectivamente. Assim, a expectativa é para um confronto equilibrado e que pode ser decisivo para a definição do torneio nacional. Assim, o meia-atacante Willian aposta no excelente retrospecto do Cruzeiro desde a reinauguração do Mineirão, estádio da partida desta quarta, onde o time soma 18 vitórias e um empate em 19 jogos.