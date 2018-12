Willian, do Palmeiras, diz que não cumprimentou Bolsonaro porque não o viu

O atacante Willian disse que não viu o presidente eleito Jair Bolsonaro no palco da festa do Campeonato Brasileiro no último domingo, no Allianz Parque, e, por isso, não o cumprimentou. O jogador se manifestou por meio de sua assessoria de imprensa.

Nas imagens, Willian recebe a medalha, dá um leve aceno na direção do político, mas não aperta a mão do presidente eleito. Em seguida, o atacante ergue as mãos para os céus e agradece pela conquista. Ainda de acordo com a assessoria, o jogador afirma que não tem restrições a Bolsonaro e ficou preocupado com a repercussão do fato.

Willian Bigode parece não ser muito fã do Bolsonaro... pic.twitter.com/Vd5OQkxVWL — Palmeirismo (@Palmeirismo) 3 de dezembro de 2018

Outro vídeo, feito nos bastidores do Allianz Parque, mostra o atacante cumprimentando Bolsonaro ao lado do colombiano Borja. O vídeo em que o palmeirense não cumprimenta o presidente eleito teve grande repercussão nas redes sociais. Parte da torcida elogiou o ato; outra fez críticas.

Torcedor do Palmeiras, Bolsonaro foi convidado pela diretoria alviverde para ir à arena, cumprimentou o técnico Luiz Felipe Scolari e os jogadores no vestiário antes da partida e "quebrou o protocolo" da forte segurança montada para entregar a taça ao capitão Bruno Henrique. O presidente eleito acompanhou a volta olímpica e depois ainda ergueu o troféu cercado pelos jogadores.