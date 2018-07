Willian: 'É a nossa oportunidade de quebrar a sequência do Corinthians'

Além do grande valor habitual de um clássico, o encontro com o Corinthians, na próxima quarta-feira, no Allianz Parque, representa para o Palmeiras a chance de não deixar o rival tão confortável na liderança do Campeonato Brasileiro. O atacante Willian afirmou nesta segunda-feira que para continuar com chance de conquista, a equipe precisa aproveitar o encontro para incomodar a boa fase adversária.

Em 12 rodadas o Corinthians não perdeu, lidera com nove pontos de vantagem para o vice-líder, o Flamengo, e está 13 pontos à frenta do Palmeiras. "Todo clássico tem o seu momento e acredito que duas equipes vivem grande fase. Mas é a nossa oportunidade para vencer, quebrar essa sequência do Corinthians. É a chance de quarta-feira se aproximar do segundo lugar e não deixar o time deles se distanciar", disse Willian.

O artilheiro do Palmeiras na temporada com 12 gols afirmou que o elenco está bastante mobilizado e motivado para encontrar o maior adversário. No único encontro entre os dois neste ano o Corinthians ganhou por 1 a 0 pelo Campeonato Paulista. O clube do Parque São Jorge, aliás, é o único rival do futebol paulista que o Alviverde não ganhou nesta temporada.

A série de 26 jogos de invencibilidade do Corinthians não assusta os palmeirenses. "Eles também estão pensando em como parar o Palmeiras. Temos a nossa força, principalmente dentro de casa. Existe respeito do outro lado também, mas temos de mostrar essa diferença dentro de campo", explicou Willian. "Será um jogo especial. Temos a chance de voltar a vencer e se aproximar dos primeiros colocados", afirmou.

O Palmeiras perdeu os dois últimos jogos, ambos fora de casa. Na última quarta foi derrotado por 1 a 0 pelo Barcelona, em Guayaquil, pela Copa Libertadores, e no domingo levou de 3 a 1 do Cruzeiro no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. Em comparação a esses compromissos, o time terá contra o Corinthians o retorno do meia Guerra, que foi desfalque por problemas pessoais.