Willian é convocado para o lugar de Neymar na seleção brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol anunciou nesta sexta-feira a convocação do atacante Willian para defender a seleção brasileira na Copa América. O jogador do Chelsea vai substituir Neymar, que sofreu uma lesão no tornozelo direito no amistoso com o Catar, na última quarta-feira, e se apresenta na manhã deste sábado para o técnico Tite para integrar o grupo que vai disputar a competição.

Como é determinado pelo regulamento da competição, a CBF enviou para a Confederação Sul-Americana de Futebol os laudos do exame que apontaram a lesão de Neymar. Após receber o aval, a entidade prosseguiu com a convocação do atleta. Willian estreou pela seleção em 2011 e vai disputar pela terceira vez uma edição da Copa América. O atacante também esteve nas duas últimas Copas do Mundo.

O último jogo da temporada de Willian foi no dia 29 de maio, final da Liga Europa entre Chelsea e Arsenal, em Baku, no Azerbaijão. O atleta de 31 anos tem 65 partidas e oito gols pela seleção brasileira. A última participação dele pela equipe do técnico Tite foi em novembro do ano passado, ao atuar no amistoso contra Camarões.

Willian vai se apresentar à equipe em Porto Alegre. A seleção está na capital gaúcha para disputar no domingo o último amistoso preparatório para a Copa América. No domingo, no Beira-Rio, o Brasil encara Honduras e logo depois, viaja para São Paulo, onde terá a estreia na competição, diante da Bolívia, no Morumbi, na próxima sexta-feira.

Cabeça de chave do Grupo A da Copa América, a seleção brasileira vai enfrentar na fase inicial, além da Bolívia, a Venezuela, quatro dias depois, na Arena Fonte Nova, em Salvador; e o Peru, no dia 22, na Arena Corinthians, também na capital paulista.