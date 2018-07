Chelsea goleia Newcastle e alcança 12 partidas invictas

Com um início de jogo avassalador e três gols em 15 minutos, o Chelsea goleou o Newcastle por 5 a 1, neste sábado, em Stamford Bridge, pela 26.ª rodada do Campeonato Inglês, e alcançou a 12.ª partida seguida sem derrota - sendo dez pelo torneio. Diego Costa, Pedro (duas vezes), Willian e Traore fizeram os gols dos donos da casa, e Townsend descontou já nos acréscimos.

Após um péssimo início de temporada, o Chelsea mostra sinais de melhora sob o comando do holandês Gus Hiddink. Com o resultado deste sábado, o time chegou a 33 pontos, em 12.º lugar. Já o Newcastle segue no desespero contra o rebaixamento, já que estacionou nos 24 pontos, em 18.º lugar - o primeiro da zona da degola.

Ainda sem contar com o atacante Alexandre Pato, que treina para chegar ao nível da equipe, e com o desfalque de Oscar, lesionado, o Chelsea contou com os espanhóis da equipe para golear o Newcastle.

Logo aos quatro minutos, o brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa recebeu um belo passe de Willian e completou para as redes. Cinco minutos depois, Pedro se aproveitou da falha da zaga e ampliou. Aos 15, Diego Costa devolveu o presente para Willian, que fez 3 a 0.

A vitória estava praticamente consolidada com os 3 a 0 do primeiro tempo, mas o Chelsea tratou de ampliar ainda mais na segunda etapa. Em um lançamento de antes do meio de campo, Fàbregas encontrou Pedro na grande área, que matou no peito e finalizou com classe na saída do goleiro.

Pouco antes do apito final, o Chelsea fez o quinto, com Traoré - que entrou no lugar de Diego Costa - recebendo cruzamento do espanhol Azpilicueta. No minuto final, Townsend avançou sem marcação pela intermediária e chutou rasteiro para marcar o gol de honra do Newcastle.

O Chelsea volta a campo na terça-feira, mas pela Liga dos Campeões da Europa, quando encara o Paris Saint-Germain, em Paris, no jogo de ida das oitavas de final. No próximo sábado, o time recebe o Manchester City pelas oitavas da Copa da Inglaterra.

Já o Newcastle voltará a campo somente no dia 27 de fevereiro para enfrentar o Manchester City, em casa, pelo Inglês, já que o próximo final de semana está reservado para partidas da Copa da Inglaterra e o time já foi eliminado da competição.