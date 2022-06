Willian e Fagner treinam normalmente no Corinthians e podem enfrentar o Cuiabá no Brasileirão

O Corinthians se reapresentou neste domingo, visando o jogo com o Cuiabá, marcado para esta terça-feira, às 21h30, na Arena Pantanal, pelo Campeonato Brasileiro. As novidades ficaram por conta do lateral Fagner, do zagueiro Raul Gustavo e do meia Willian, que treinaram normalmente.

Fagner se recuperou de um entorse no tornozelo direito, que o deixou de molho por cerca de um mês, já Willian vinha reclamando de dores também no tornozelo direito, mas está recuperado. Por sua vez, Raul Gustavo voltou a testar negativo para a covid-19 e foi liberado para reintegrar o grupo.

Leia Também Corinthians jogará com mais qualidade depois do retorno de machucados, promete Vítor Pereira

O técnico Vítor Pereira promoveu um treino de finalização para os jogadores que atuaram menos do que 45 minutos na vitória diante do Atlético Goianiense, por 1 a 0, no último sábado. Os demais fizeram um trabalho regenerativo. Depois, o treinador promoveu duas atividades diferentes de posse de bola. O atacante Jô, que também deu início à transição, fez o aquecimento em campo e retornou para a parte interna para um complemento físico.

Já o zagueiro João Victor, com uma entorse no tornozelo direito, e o meio-campista Luan, que voltou a sentir dores no quadril antes da última partida, fizeram um trabalho em campo com o fisioterapeuta Lucas Freitas. O Corinthians fechou o domingo com 18 pontos, na liderança do Campeonato Brasileiro, abrindo dois de diferença para Palmeiras e Atlético Mineiro.