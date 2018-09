Willian elogia ambiente no Palmeiras: 'Construção de uma família'

Destaque do Palmeiras na vitória desta quarta-feira por 2 a 0 sobre o Atlético-PR, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Willian elogiou o ambiente da equipe após o jogo. Segundo o jogador, o elenco tem se empenhado bastante sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari e começa a constituir uma família pela mentalidade coletiva do grupo.

Willian fez o primeiro gol e sofreu o pênalti que originou o segundo, convertido por Moisés. O atacante afirmou que o comportamento do time tem demonstrado o quanto o ambiente no Palmeiras está positivo. "Não só pela vitória, mas da forma como estamos terminando os jogos. Muita entrega e espírito de luta incrível. É assim que vamos construindo uma verdadeira família vitoriosa. O respeito e a humildade estão prevalecendo", disse ao canal Premiere.

O Palmeiras não perdeu pelo Campeonato Brasileiro desde a chegada de Felipão e no próximo domingo tem clássico com o Corinthians. A partida será no Allianz Parque e antecede a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, também em casa. O plano inicial do treinador alviverde era de poupar jogadores no clássico para privilegiar a semifinal.

Para o atacante Willian, o Palmeiras está fortalecido para esses próximos compromissos por desfrutar do bom ambiente. "A gente fica feliz, indiferente de quem faça os gols, o mais importante é ver alegria dos companheiros e da comissão técnica", afirmou o jogador.