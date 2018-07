Willian espera ganhar chance como titular no Cruzeiro

BELO HORIZONTE - Titular em boa parte da campanha do título brasileiro no ano passado, o atacante Willian aguarda por uma chance para voltar a mostrar serviço ao técnico Marcelo Oliveira no Cruzeiro. E esta chance pode vir no clássico de domingo, contra o América-MG, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro.

Isso porque, como o Cruzeiro joga pela Libertadores no meio de semana - contra o Real Garcilaso, no Peru, quarta - a equipe que deve entrar em campo no domingo será mista, senão reserva. Chance para jogadores como Willian convencerem o treinador de que merecem mais oportunidades de jogar.

"Eu, que não venho começando desde o inicio, estou com muita vontade e a galera também. Acho que o Marcelo (Oliveira) deve dar uma mesclada. Isso é importante, porque a viagem é cansativa, vai ser um jogo difícil, tem essa ansiedade por um campeonato tão esperado como a Libertadores", comentou Willian.

Para ele, é a chance de o Cruzeiro se aproveitar do amplo elenco que montou. "Temos um elenco maravilhoso, um dos melhores do Brasil. O pessoal que está de fora, tem totais condições de começar a partida, de ser titular. Cada um tem sua parcela de importância, a disputa é sadia."