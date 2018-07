Willian espera ver gol em clássico no ‘hall dos mais bonitos’

O atacante Willian acredita que o segundo gol marcado no clássico entre Palmeiras e São Paulo, no domingo, pode entrar na lista dos mais bonitos do clássico. Além de ter feito duas vezes, ele ainda deu passe para Keno marcar outro.

“Acho que vai entrar, né? (na lista dos gols mais bonitos). Clássico sempre marca quando você vence e faz um gol bonito como o que a gente fez. Uma jogada que fazia tempo que não surgia, com o espaço e o drible. Sempre comento que precisamos deste espaço para ver o goleiro, para ver o canto que pode bater e tenho graças a Deus esta qualidade, o poder de finalização. Foi um gol bonito", analisou o atacante, com 15 gols.

A derrota do Corinthians para o Atlético-GO, no último sábado, aliado com a vitória alviverde fez com que a chance de lutar pelo título voltasse a ser assunto no Palmeiras. Willian, entretanto, evita falar do assunto e diz que o ideal seria não ficar preocupado com o que acontece com o rival.

“Vão ter tropeços, mas não adianta ficar visando o Corinthians. Eles fazem uma campanha espetacular, mas temos que viver a cada jogo. A gente torce para que eles perderem e a gente vencer as partidas para se aproximar. É o nosso objetivo. Viver a cada jogo, se preparar bem e ajustar o que precisa ser ajustado para fazer uma boa partida contra o Atlético-MG”, comentou.