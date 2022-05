Willian exalta postura do Corinthians e destaca importância do técnico em vitória no Brasileirão

Destaque da vitória corintiana neste domingo, pelo Brasileirão, na Neo Química Arena, o meia Willian destacou o dedo do treinador na mudança de postura da equipe após o intervalo para justificar o 1 a 0 diante do Fortaleza.

"O primeiro tempo apresentou muita dificuldade porque eles se fecham muito bem e têm qualidade para sair para o jogo. Não encaixamos a marcação e ficou complicado", afirmou o atacante.

Leia Também Corinthians conta com gol contra para bater o Fortaleza e assum liderança provisória do Brasileirão

A partir do intervalo, segundo o próprio atleta, as coisas mudaram depois de uma conversa de vestiário. A apresentação fraca, com somente uma finalização, não poderia se repetir na fase final.

"Mudamos a nossa postura e também o posicionamento. A nossa equipe conseguiu se aproximar mais do gol deles e conseguimos a vitória, mesmo que tenha sido com um gol contra", comentou o jogador. Além disse, Vítor Pereira sacou Renato Augusto e Paulinho para as entradas de João Victor e Du Queiroz.

O resultado foi importante para o time do Parque São Jorge em termos de classificação. A equipe soma agora nove pontos ganhos e o técnico Vítor Pereira começa a ganhar mais tranquilidade para desenvolver o seu trabalho. "Acho que estamos no caminho certo", finalizou Willian.