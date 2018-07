Willian Farias chega respaldado por ídolos cruzeirenses

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro apresentou nesta quarta-feira o volante Willian Farias como seu novo reforço. Revelado pelo Coritiba, o jogador de 24 anos chega referendado pelo técnico Marcelo Oliveira e por alguns ídolos cruzeirenses, como os meias Alex e Everton Ribeiro, com quem trabalhou no clube paranaense.

"Muito feliz por estar aqui, um clube que eu escolhi pela grandeza que tem, pela torcida e pelas informações de atletas e amigos, como o Alex e o Everton Ribeiro", disse Willian Farias. "Hoje todo mundo talvez tenha o sonho de estar aqui e eu sou um cara abençoado por estar nesse grupo."

Pelo Coritiba, onde jogou toda a carreira, Willian Farias foi tetracampeão estadual e conquistou o título da Série B do Brasileiro em 2010. Nesse período, chegou a trabalhar com Marcelo Oliveira e foi companheiro de Alex, ainda no time paranaense, e de Everton Ribeiro, hoje astro do Cruzeiro.

Para ficar com o jogador, o Cruzeiro não gastou dinheiro, chegando a um acordo de parceria com o Coritiba, que ficou com parte dos direitos dele e espera agora ter alguma valorização no clube mineiro. Assim, Willian Farias assinou um contrato de quatro temporadas com o atual campeão brasileiro.

Indicado por Marcelo Oliveira, Willian Farias lembrou que vinha treinando no Coritiba e se colocou à disposição do treinador para estrear no Cruzeiro. "Estou trabalhando normalmente e espero estar na minha melhor condição o mais rápido possível", avisou o novo reforço cruzeirense.