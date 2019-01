Willian Farias elogia elenco do São Paulo e diz ter sido bem recebido pelo grupo

Um dos reforços do São Paulo para a nova temporada, o volante Willian Farias fez elogios ao elenco do time neste domingo e disse ter sido bem recebido pelo grupo. Ele chegou ao time na quinta-feira, dia da reapresentação do time após as férias, e embarcou com a delegação no dia seguinte para os Estados Unidos.

"Fui muito bem recebido por todos. Os atletas, os membros da comissão técnica e os funcionários me acolheram, e tenho a expectativa de fazer um grande ano aqui", afirmou o volante, que assinou contrato até o fim do ano. Em 2018, ele defendeu as cores do Vitória no Brasileirão.

No São Paulo, ele admitiu que terá grande responsabilidade quando receber as primeiras chances do técnico André Jardine. "É uma grande responsabilidade defender o São Paulo, porque todo jogador sonha vestir essa camisa, e por isso vou me doar ao máximo. Quero conquistar títulos aqui, porque a história mostra que o São Paulo é um clube multicampeão", declarou o jogador de 29 anos.

Willian Farias deve atuar no São Paulo da mesma forma que jogou no Vitória, impondo forte marcação no meio-campo. "Quero contribuir da melhor maneira possível. Sou um jogador aguerrido, que luta pela vitória e farei isso pela camisa do São Paulo", afirmou.

Nos Estados Unidos com o restante da delegação, Willian Farias deve ganhar as primeiras oportunidades na Florida Cup, torneio amistoso disputado em Orlando. O Flamengo também estará na competição, assim como o Ajax, da Holanda, e o Eintracht Frankfurt, da Alemanha.