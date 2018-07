Willian faz acordo com Cruzeiro e fica fora do jogo contra o Flamengo

BELO HORIZONTE - Willian não vai jogar a última partida do Cruzeiro antes da Copa do Mundo. Com futuro ainda definido, o atacante fica de fora do confronto deste domingo contra o Flamengo, às 16 horas, no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). Ele já disputou seis jogos com a camisa cruzeirense no Brasileirão e ficaria impedido de se transferir para outro clube da elite no Brasil se entrasse em campo.

A decisão foi tomada em comum acordo entre o Cruzeiro e o atleta, que não foi relacionado e não vai ficar nem no banco de reservas. Willian chegou por empréstimo no segundo semestre de 2013. Como o contrato é de apenas um ano e vence agora em julho, é necessária a compra dos direitos econômicos para ficar no clube - caso contrário, ele deve voltar ao Metalist, da Ucrânia.

A diretoria cruzeirense ainda tenta manter Willian, mas não sabe se terá sucesso. Assim, a opção foi por não utilizar o atacante neste domingo, pois fecharia portas para ele em outros clubes caso não ficasse no Cruzeiro.

Atual campeão brasileiro, o Cruzeiro é líder isolado do campeonato e precisa de uma vitória neste domingo para permanecer na ponta antes da pausa para a Copa do Mundo. Como vem de derrota para o Corinthians, quarta-feira, no Canindé, também joga por reabilitação diante do Flamengo.