Willian faz dois gols, Cruzeiro ganha e assume liderança no Mineiro

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro fez o dever de casa nesta quarta-feira, no Mineirão, para reassumir a liderança do Campeonato Mineiro. Realizando testes na equipe e desfalcado de Marcelo Moreno e Everton Ribeiro, poupados, o time do técnico Marcelo Oliveira não teve problemas para ganhar do Guarani por 2 a 0, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro.

Próximo rival do Cruzeiro na competição, o Boa perdeu os 100% de aproveitamento ao empatar em 0 a 0 com o Tombense, em Tombos, e deixou escapar também a liderança. A equipe celeste foi a 14 pontos (em seis jogos), enquanto o Boa foi a 13 (em cinco). A partida entre líder e vice-líder é sábado, em Varginha.

Nesta quarta-feira, coube a Willian, substituto de Everton Ribeiro, marcar os dois gols da equipe. O primeiro saiu logo aos 4 minutos, ao completar de cabeça o cruzamento perfeito de Julio Baptista (que ocupou a vaga de Marcelo Moreno). Na segunda etapa, aos 24, Dagoberto tentou, o goleiro pegou e Willian tentou no rebote. A bola bateu no goleiro, num zagueiro, e entrou.