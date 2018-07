Willian faz elogios e já prevê parceria com De Arrascaeta no Cruzeiro

Willian só precisou de uma partida para aprovar Giorgian De Arrascaeta e já prever uma bem-sucedida parceria com o uruguaio no setor ofensivo do Cruzeiro. O reforço estrangeiro chegou ao clube mineiro para suprir as saídas de Ricardo Goulart, Everton Ribeiro e Marcelo Moreno.

"Ele é um jogador que tem uma facilidade de estar dominando a bola no meio-campo e que consegue girar em cima do adversário, sempre tentando colocar os companheiros na cara do gol", elogiou Willian. "Tenho certeza que ele tem muito a produzir ainda, pela qualidade e pela inteligência que tem. Temos é que estar bem atentos lá na frente para aproveitarmos as chances criadas por ele."

O primeiro teste com De Arrascaeta foi na quarta-feira passada. O uruguaio mostrou personalidade em campo e participou de quase todas as jogadas do setor ofensivo. Como resultado, o Cruzeiro derrotou o Guarani por 3 a 1, com dois gols de Leandro Damião, outro reforço da equipe para a temporada.

Na avaliação de Willian, o entrosamento com os novos reforços do ataque já está começando a dar resultados. "O entrosamento com os novos companheiros está muito bacana. É claro que ainda leva um tempo para chegar ao ideal, mas os atletas já estão se adaptando bem ao que foi pedido pelo Marcelo Oliveira e tenho certeza que rapidamente tudo estará acontecendo normalmente porque são jogadores de qualidade e que vão dar muito alegria ainda para a torcida cruzeirense", comentou.

A próxima partida do Cruzeiro será apenas no próximo sábado, contra o Boa Esporte Clube, no Mineirão, em mais uma rodada do Estadual.