Willian faz mais um treino e deve reestrear pelo Corinthians, domingo, em Goiânia

O meia Willian participou de mais um treino com o elenco do Corinthians, nesta quinta-feira, e deverá fazer sua reestreia pelo time de Parque São Jorge, domingo, em Goiânia, diante do Atlético-GO, às 18h15, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O meia, que atuou pela última vez pelo Corinthians em 2007, participou de um aquecimento, um trabalho de perde-pressiona e depois de jogadas de ataque, debaixo de muita chuva, no CT Joaquim Grava, sob orientação do técnico Sylvinho.

Os atletas que atuaram no empate, por 1 a 1, diante do Juventude, na terça-feira, fizeram exercícios com bola e depois trabalhos regenerativos. O atacante Jô foi liberado por causa do falecimento de seu sogro.

Já a participação do meio-campista Adson não é certa, pois o atleta continua aprimorando a parte física por causa de uma lesão na perna esquerda, que o deixou de fora das últimas duas partidas. Ele participou do aquecimento e, depois, fez um treino com bola.

Uma provável escalação poderá formar com: Cássio, Fagner, João Victor, Raul Gustavo e Fábio Santos; Gabriel, Giuliano e Renato Augusto; Willian, Róger Guedes e Jô.