Willian festeja marca de 250 jogos pelo Palmeiras: 'Privilegiado e orgulhoso'

Depois de um mês sem atuar por conta de sérios problemas na vida particular, o atacante Willian, um dos principais nomes do elenco do Palmeiras nas últimas temporadas, voltou a entrar em campo na última segunda-feira. Além de ter sido fundamental para o triunfo de 2 a 1 sobre o Sport, ao dar assistência para o gol da vitória, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, o jogador aumentou, ainda mais, a sua história com a camisa alviverde ao atingir a expressiva marca de 250 partidas pelo clube.

"Não foi e não está sendo fácil, mas, ao lado da minha família e dos meus amigos, segui firme. Graças a Deus, voltei a fazer o que amo e ainda pude contribuir para a gente conseguir uma vitória super importante, que nos colocou na vice-liderança do campeonato. A partida foi especial porque foi a primeira que atuei com torcida. E a nossa, como sempre, nos empurrou do início ao fim e alcançamos o nosso objetivo", ressaltou Willian, em declarações divulgadas pela sua assessoria de imprensa.

"Me sinto privilegiado por poder jogar tanto tempo aqui e atingir essa expressiva marca de 250 jogos me deixa bem orgulhoso. Eu me cuido e me preparo bastante para colher os frutos e continuarei me dedicando, demais, para aumentar esse número e ganhar outros títulos pelo clube", completou.

Desde 2017 vestindo a camisa do Palmeiras, Willian é o segundo jogador do elenco que mais vezes entrou em campo pelo clube e o quinto no século XXI, atrás apenas do volante Márcio Araújo (252), do goleiro Fernando Prass (274), do atacante Dudu (327) e do também goleiro Marcos (392).

Com 135 vitórias, Willian Bigode, como é carinhosamente chamado pelos companheiros e pela torcida, é o quarto jogador neste século que mais conseguiu triunfos. À sua frente aparecem, apenas, Fernando Prass, com 151, Marcos, com 182, e Dudu, com 185.

Com 66 gols, Willian é o segundo maior goleador do atual elenco e do Palmeiras no século XXI, atrás apenas de Dudu, com 73, e o 34º no ranking geral da história do time alviverde, a apenas dois tentos de Rivaldo.