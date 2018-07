Willian festeja primeiro gol no Palmeiras e pede sequência no time titular

A goleada do Palmeiras por 4 a 0 sobre o Linense, neste domingo, em Araraquara (SP), deu grandes expectativas a um dos novos jogadores do elenco. Contratado neste ano, Willian marcou o primeiro gol pela equipe no jogo válido pelo Campeonato Paulista e disse ao fim da partida que o feito lhe dá confiança para continuar a brigar por posição inclusive contra o colombiano Miguel Borja.

Willian, ex-Cruzeiro, é um dos nove reforços para 2017 e disse estar aliviado com o gol, pois tem procurado se adaptar ao papel de jogar como centralizado no ataque. "Eu mudei de posição há pouco mais de um ano e venho me adaptando. Sei que a cobrança por gols é maior do que quando você joga pelos lados, mas fico tranquilo e sei que as coisas acontecem na hora certa. Eram três jogos e na posição de centroavante a responsabilidade de gols é importante.", disse.

O jogador fez o segundo gol da goleada. Willian em breve terá de disputar posição de titular com o colombiano Borja, reforço trazido por R$ 33 milhões, a contratação mais cara da história do clube. "O Borja é um grande atacante, o Palmeiras investiu muito nele, vai nos ajudar bastante. Não fico preocupado, fico feliz. Vou sempre tentar aproveitar as oportunidades", afirmou.

Como o colombiano ainda não tem a data de estreia confirmada, Willian deve continuar como titular do Palmeiras. Nesta quarta-feira, o atacante deve começar o jogo contra o Corinthians, no estádio Itaquerão, em São Paulo, no clássico pelo Campeonato Paulista.