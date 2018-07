Willian José aproveita chance e ganha crédito no Santos

SANTOS - Willian José prometeu e cumpriu. Ao sair de campo na última quarta-feira passada na Arena Grêmio, em Porto Alegre, após ter marcado o gol que livrou o Santos da terceira derrota seguida no Campeonato Brasileiro, o atacante pediu novas oportunidades para provar que pode ser muito útil ao time e confirmar o seu bom histórico de gols na carreira.

O treinador Claudinei Oliveira atendeu ao pedido do jogador, colocando-o no lugar do garoto Gabriel, e não se arrependeu. Willian José marcou o segundo gol da vitória santista por 2 a 1 contra o Criciúma, neste domingo, na Vila Belmiro, deu maior mobilidade ao ataque, além de, mais avançado, ter se transformado em opção para os passes de Montillo.

"Vi Montillo com a bola junto à linha de fundo, eu estava mais atrás e pedi a bola, recebi o passe e felizmente acertei um belo chute, marcando o gol", disse Willian José. Agora, com dois gols em dois jogos seguidos, o seu fraco aproveitamento com a camisa santista até quarta passada, com apenas três gols em 14 partidas (na maioria delas, atuou pouco minutos) fica para trás, além de ele deixar de ser o último da fila pela titularidade no ataque, colocando-se à frente de Giva, Neilton e Gabriel. "Trabalhei forte para conquistar essa chance, estou bem, marcando gol e espero continuar ajudando o Santos a vencer".

Thiago Ribeiro disse que o seu gol foi resultado de uma jogada que tem sido ensaiada nos treinos e está dando resultado. "No jogo contra o Internacional, Cícero desviou a bola com um ''casquinha'' na primeira trave e eu fiz o gol no lado oposto. Hoje (domingo), Gustavo Henrique desviou e eu fiz o gol na outra trave outra vez", comemorou.

Para enfrentar o Náutico (em jogo remarcado da 11ª rodada), nesta quarta, na Vila Belmiro, o Santos perdeu Arouca e Thiago Ribeiro, que receberam o terceiro cartão amarelo e terão de cumprir suspensão. Mas, em compensação, Alison e Cícero, que cumpriram suspensão neste domingo, voltam.