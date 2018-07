Willian José é suspenso e desfalca o São Paulo

Willian José marcou três gols naquela partida, realizada no último dia 16 de fevereiro, mas depois foi expulso, já nos acréscimos, por falta em Junior Alves. O lance lhe custou caro. Além da suspensão automática cumprida diante do Bragantino, também ficará de fora do jogo diante do Guaratinguetá.

O artilheiro do time na temporada, com oito gols em sete jogos, ele não é o único desfalque do ataque do São Paulo. Luis Fabiano ainda se recupera de um estiramento na coxa direita e dificilmente terá condições de jogo. Já Lucas está com a seleção brasileira na Suíça, onde a equipe de Mano Menezes joga na terça contra a Bósnia-Herzegovina. A tendência é que ele não tenha condições de chegar ao Brasil e jogar pelo São Paulo.

Outros dois jogadores tricolores foram julgados nesta segunda-feira. João Filipe, que foi expulso no clássico contra o Corinthians, depois de falta dura sobre Jorge Henrique, levou só um jogo de suspensão, já cumprido. O mesmo acontece com Paulo Miranda, que, assim como Willian José, também recebeu o cartão vermelho diante do Paulista.

LUIS FABIANO - Nesta segunda-feira, o atacante são-paulino correu na esteira pela primeira vez desde que sentiu a lesão na coxa, no último dia 28 de janeiro. De acordo com o clube, se ele não sentir nenhuma limitação, poderá ser liberado para atividades no campo ainda nesta semana.