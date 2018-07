Willian José é testado na vaga de Luis Fabiano em treino do São Paulo

SÃO PAULO - Dois dias antes de o São Paulo enfrentar o Tigre, no jogo de volta da final da Copa Sul-Americana, no Morumbi, o técnico Ney Franco escalou Willian José na vaga de Luis Fabiano em coletivo realizado na manhã desta segunda-feira, no CT da Barra Funda. O atacante herdou o lugar do titular, expulso no duelo de ida, em Buenos Aires, e despontou como favorito a entrar jogando diante do rival argentino nesta quarta.

Willian José tem grande chance de atuar como titular até pelo fato de que é o artilheiro do time são-paulino nesta edição da competição continental, com três gols marcados. Dois deles foram feitos na vitória por 2 a 0 sobre a Universidad de Chile, em Santiago, na partida de ida das quartas de final.

Ademilson e Cícero seriam as outras duas opções para a vaga de Luis Fabiano, mas a tendência é a de que Willian José inicie a partida diante do Tigre e forme um trio ofensivo com Lucas e Osvaldo. O provável substituto, por sua vez, só fez menos gols nesta temporada no São Paulo do que o próprio camisa 9 tricolor, que balançou as redes 31 vezes, diante das 15 de seu companheiro.

Outro fator que pesa para a escalação de Willian José é o de que ele possui características parecidas com as de Luis Fabiano, de ser um jogador de referência na frente e atuar também como um autêntico centroavante, diferentemente de Ademilson e Cícero.