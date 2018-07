Willian José elogia Zinho e agradece chance no Santos

SANTOS - Depois de marcar gol nos últimos dois jogos do Santos, Willian José tem a chance de começar jogando a partida desta quarta-feira, contra o Náutico, na Vila Belmiro, quando Thiago Ribeiro cumprirá suspensão. O centroavante, que chegou a cinco gols no Brasileirão, agradece ao gerente de futebol Zinho pelo bom momento.

"Ele foi jogador, sabe do que acontece. A conversa que tive com Zinho foi positiva, ele está nos ajudando no dia a dia", disse o atacante, que também relacionou seu bom desempenho à dedicação. "Tenho aproveitamento bom nos treinos porque quando acabam os treinos fico treinando. Atacante vive de gols", lembra.

Willian José também não esqueceu de comentar o trabalho de Claudinei Oliveira. "Estou feliz pela oportunidade que Claudinei está me dando. Preciso agradecer a ele. Acho que vai dar muito trabalho aqui."

Se o Santos vencer o jogo adiado, contra o lanterna, ficará a quatro pontos de entrar no G4, algo que parecia impensável depois da saída de Neymar. "A gente tem um bom time, está mostrando isso a cada jogo. Muitos não acreditavam no nosso time e estamos fazendo bom campeonato. Vamos com certeza brigar lá na frente pelo nossos objetivo, que é o G4."