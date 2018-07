Willian José estende contrato com o Real Sociedad até 2022

O Real Sociedad confirmou nesta terça-feira a renovação de contrato do atacante brasileiro Willian José até 2022. O clube espanhol comemorou em seu site a extensão do vínculo profissional do atleta, autor de 14 gols na temporada passada e "que teve um bom início na atual, com outros dois", conforme texto publicado.

O jogador também demonstrou satisfação por permanecer na equipe. "Estou muito feliz. É um orgulho muito grande vestir essa camisa e ampliar o contrato agora. Estou muito animado e espero que este ano seja muito bom. Esta é uma oportunidade para crescer como jogador e como pessoa. Temos um elenco muito bom e a oportunidade de fazer história neste clube", destacou o brasileiro.

O diretor esportivo do Real Sociedad, Lorenzo Juarros García, revelou que a renovação de Willian José ocorreu pela determinação do atleta em vencer com a camisa do clube. "Demonstra que encontrou um lugar onde está à vontade, tem estabilidade e se tornou um jogador importante e de referência. Tem vontade de seguir crescendo no Real Sociedad", elogiou o dirigente espanhol.

Campeão sul-americano e mundial sub-20 com a seleção brasileira em 2011, Willian José, hoje com 25 anos, iniciou a carreira no Barueri, mas despontou no cenário nacional ao se transferir para o São Paulo, em 2012, onde participou da conquista do título da Copa Sul-Americana daquele ano. Depois, o atacante ainda passou por Grêmio e Santos antes de seguir para o futebol europeu.