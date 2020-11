Willian José faz 2, Real Sociedad derrota o Celta e mantém a liderança na Espanha

Com dois gols do brasileiro Willian José, a Real Sociedad derrotou o Celta, em Vigo, por 4 a 1, neste domingo, e manteve a liderança momentânea do Campeonato Espanhol. O time do meia David Silva, que marcou seu primeiro gol pela equipe espanhola, chegou aos 17 pontos, em oito jogos, contra 16 do Real Madrid, após sete partidas.

Além dos gols de David Silva e Willian José, a Real Sociedad contou também com a marcação de Mikel Oyarzabal. Para o Celta, Iago Aspas, de pênati, fez o gol de honra.

Em Sevilha, o Betis chegou aos 12 pontos, na sétima colocação, ao vencer o Elche por 3 a 1, com gols de Sanabria e Tello (2). O time perdedor segue com dez pontos, em 11º lugar.

Em Granada, a equipe local perdeu a chance de se aproximar ainda mais dos líderes, ao só empatar com o Levante, um dos times ameaçados pelo rebaixamento. Machis abriu o placar para o time da casa, enquanto Vezo empatou o duelo.

O Granada está em quinto lugar, com 14 pontos. Já o Levante chegou apenas aos cinco pontos ganhos na 18ª colocação, a antepenúltima na classificação.

No último jogo disputado neste domingo, Valência e Getafe empataram por 2 a 2, em um duelo muito nervoso, com 13 cartões amarelos e dois vermelhos.

Musah abriu o placar para o Valência, aos 23 minutos de jogo, mas Hernandez empatou para o Getafe, aos 42 da etapa final. Os outros dois gols só saíram nos acréscimos. Rodríguez virou para os visitantes, aos 50, mas Soler igualou de novo, aos 55 minutos.

Em má fase, o Valência chega só aos oito pontos, em 13º lugar, enquanto o Getafe é o sexto, com 13 pontos ganhos.