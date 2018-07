Willian José marca e deixa Zaragoza mais perto da elite espanhola

O brasileiro tem sido fundamental para o Zaragoza na parte final da temporada. Marcou gols em dois dos últimos três jogos da fase de classificação - na vitória sobre o Valladolid e no empate com o Leganes. A equipe dele terminou a Segunda Divisão em sexto e se classificou para o playoff na última vaga.

Na primeira rodada, o Zaragoza perdeu em casa para o Girona, por 3 a 0, mas conseguiu uma vitória surpreendente no domingo, fora de casa, por 4 a 1, com dois gols de Willian José. Nesta quarta, foi do brasileiro o terceiro gol da vitória sobre o Las Palmas, em Saragoça. A volta é domingo e define a terceira equipe a subir. Betis e Sporting Gijón conseguiram o acesso direto.