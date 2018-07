Willian José marca e evita derrota da Real Sociedad para o Espanyol

O resultado levou a Real Sociedad aos quatro pontos na provisória oitava colocação da competição nacional. Já o Espanyol soma apenas dois em três jogos disputados e ocupa a 14ª posição.

No final das contas, o empate acabou sendo um resultado amargo para os dois times, pois a Real Sociedad não conseguiu aproveitar o fator casa para somar três pontos e agora terá de encarar o Villarreal, longe dos seus domínios, no próximo dia 18, pela quarta rodada do Espanhol. Já o Espanyol viu a sua vitória escapar depois de ter aberto o placar no segundo tempo e também no dia 18 irá desafiar o favoritismo do poderoso Real Madrid, em Barcelona.

No confronto em San Sebastián, o Espanyol saiu na frente com um gol aos 17 minutos do segundo tempo, quando o argentino Pablo Piatti aproveitou um recuo de bola errado de Juanmi e acertou uma finalização certeira para fazer 1 a 0.

Aos 33, porém, a Real Sociedad achou o gol de empate. Após cruzamento de Joseba Zaldua, Willian José cabeceou para as redes para salvar o time da casa e ampliar para três jogos o jejum de vitórias da equipe visitante na competição.