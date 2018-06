Willian José marca e garante vitória da Real Sociedad no Campeonato Espanhol

Dois dias antes da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo da Rússia, o atacante Willian José teve atuação destacada neste sábado na vitória da Real Sociedad sobre o Leganés, por 3 a 2, em casa, pela penúltima rodada do Campeonato Espanhol.

Surpreendentemente convocado por Tite para os amistosos contra a Rússia e a Alemanha, Willian José vive certa expectativa de jogar a Copa do Mundo de 2018, embora suas chances sejam remotas - Gabriel Jesus e Roberto Firmino devem ser os centroavantes brasileiros no Mundial. Ainda assim, ele coroou o momento com uma assistência e um gol.

Depois de sua equipe sair em vantagem, Willian José deu bom passe para Sergio Canales fazer 2 a 0 aos 25 minutos do primeiro tempo. Por fim, após o Leganés empatar por 2 a 2, o atacante converteu pênalti decisivo aos 33 da etapa final, garantindo o triunfo da Real Sociedad.

O resultado deixou a equipe com 49 pontos, brigando pelas posições intermediárias da tabela. Já o Leganés permaneceu com 40, apenas em 17º.