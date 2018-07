Willian José marca, mas Messi garante empate do Barcelona com a Real Sociedad

No último jogo encerrado neste domingo pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona não conseguiu passar de um empate por 1 a 1 com a Real Sociedad, fora de casa, em um confronto no qual saiu perdendo após levar um gol do brasileiro Willian José. Lionel Messi evitou a derrota ao balançar as redes após finalizar uma bela jogada de Neymar, que deu assistência para o argentino igualar o placar no segundo tempo.

O resultado, porém, acabou sendo muito ruim para o Barça, que chegou aos 27 pontos na vice-liderança e agora está seis atrás do líder Real Madrid, que no último sábado bateu o Sporting Gijón por 2 a 1, em casa, e disparou de vez na ponta.

E o time catalão terá a sua primeira grande chance de descontar a larga vantagem do Real no próximo sábado, quando trava clássico justamente com o seu arquirrival no Camp Nou, pela 14ª rodada.

Já a Real Sociedad se isolou na quinta posição, com 23 pontos, beneficiada também pela derrota por 2 a 0 do Villarreal, sexto colocado, com 22, para o Alavés, em casa. Após segurar o Barça, o time de San Sebastián voltará a jogar pelo Espanhol apenas no próximo dia 5, quando fechará a 14ª rodada em jogo contra o La Coruña, fora de casa.

Mesmo contando com a volta de Luis Suárez e Messi, que ficaram fora do decepcionante empate por 0 a 0 com o Málaga, em casa, na rodada passada do Espanhol, o Barcelona não conseguiu ser efetivo como gostaria com o trio formado por Neymar, o uruguaio e o argentino. No final de semana passado, Suárez não atuou por estar suspenso, enquanto Messi não jogou por causa de um quadro de indisposição sofrido horas antes da partida.

O trio de atacantes passou em branco no primeiro tempo e viu a situação do Barça se complicar ainda mais aos 8 minutos da etapa final, quando Willian José abriu o placar para o time da casa. Após recuo errado de Piqué, Vela ganhou a disputa corpo a corpo com Mascherano e finalizou. Ter Stegen defendeu, mas deu rebote para o atacante brasileiro cabecear para as redes. A bola ainda tocou no próprio Piqué antes de entrar.

Apenas seis minutos depois, porém, o Barcelona empatou. Neymar fez linda jogada em velocidade pela esquerda, passou por dois defensores e cruzou para trás. Messi recebeu na entrada da grande área, dominou com estilo a bola a levantando para o alto e finalizou cruzado com força no canto esquerdo do goleiro Rulli.

Foi o nono gol de Messi neste Espanhol, no qual agora está apenas um atrás de Cristiano Ronaldo, artilheiro isolado do torneio pelo Real Madrid. Suárez, com oito, vem logo atrás dos dois astros.

Apesar de não ter vencido, o Barça ainda precisa ficar feliz com o fato de que a arbitragem anulou de forma errada um gol do time da casa aos 31 minutos da etapa final. Após chute forte de Vela no travessão, Juanmi, em condição legal, tocou para as redes. O auxiliar do árbitro, porém, marcou impedimento em um lance no qual Piqué dava condição ao jogador da Real Sociedad.

O time catalão ainda quase marcou aos 35 minutos pelo Barça, em um lance no qual o zagueiro Iñigo evitou o gol na linha da meta do time da casa, mas a equipe visitante voltaria a se salvar novamente em novo chute de Vela que acertou a trave e depois, no finalzinho, em grande oportunidade desperdiçada por Granero.

Em outro jogo encerrado no final da jornada deste domingo pelo Espanhol, o Celta venceu o Granada por 3 a 1, em Vigo, e se garantiu na nona posição, com 20 pontos. Já o Granada segue amargando a lanterna, com apenas cinco pontos em 13 partidas disputadas.