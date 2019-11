Willian José marca, mas Real Madrid vira sobre a Real Sociedad no Espanhol

O Real Madrid levou um susto neste sábado, mas não deixou escapar os três pontos no Campeonato Espanhol. Jogando no Santiago Bernabéu, o time da casa saiu atrás da Real Sociedad, porém buscou a virada e venceu por 3 a 1. O brasileiro Willian José marcou o único gol dos visitantes.

O gol foi marcado logo no primeiro minuto de jogo, quando o atacante aproveitou recuo desastrado do zagueiro Sergio Ramos para o goleiro e completou com facilidade para as redes.

Mas a Real Sociedad não conseguiu levar a vantagem para o intervalo. Benzema empatou aos 37 minutos do primeiro tempo, após assistência de Modric. Na etapa final, Federico Valverde virou para o Real Madrid aos três minutos, também com passe do volante croata. Após atuar como "garçom", Modric deixou o dele aos 29 minutos.

O triunfo levou o time da capital espanhola aos mesmos 28 pontos do líder Barcelona. O time catalão leva vantagem nos critérios de desempate. As duas equipes, contudo, ainda não se enfrentar no dia 18 de dezembro, em clássico adiado por conta de manifestações na Catalunha. Já a Real Sociedad ocupa o quinto lugar da tabela, com 23.

Mais cedo, o Atlético de Madrid desperdiçou mais uma oportunidade de se aproximar dos líderes da tabela. Fora de casa, ficou no 1 a 1 com o Granada. O lateral brasileiro Renan Lodi abriu o placar para a equipe de Madri, ao receber pela esquerda dentro da área e bater na saída do goleiro, aos 15 minutos do segundo tempo.

Os visitantes, contudo, não conseguiram segurar a vantagem. Apenas sete minutos depois, German Sanchez decretou o empate. O time da capital espanhola contou com o zagueiro brasileiro Felipe entre os titulares.

O Atlético subiu para os 25 pontos, na terceira colocação. O Granada soma 21 e já aparece no sexto lugar, dentro da zona de classificação para as competições europeias.

Ainda neste sábado, o Valencia foi derrotado pelo Betis por 2 a 1, fora de casa. Joaquin e Sergio Canales, nos instantes finais do jogo, balançaram as redes pelos anfitriões. E Maxi Gomez anotou o gol dos visitantes, que ocupam o 10º lugar da tabela, com 20 pontos. O Betis é o 14º, com 16.